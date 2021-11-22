Офтальмологи, используя современное оборудование, спасают зрение северян

Офтальмологическое отделение Мурманской областной клинической больницы пополнилось арсеналом современного оборудования, включающим диагностический и операционный комплекс.

Преимущества нового оборудования в Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина уже успели оценить специалисты.

Профессия Евгения Волкова сродни ювелирному мастерству. Только вдумайтесь, во время операции он входит при помощи инструментов внутрь глаза и в это же время ногами тоже приходится работать: педалью микроскопа, хирург может сместить изображение в стороны, изменить его размер, глубину фокуса и резкость. Помимо операционного комплекса модернизировано и диагностические оборудование.

В областную больницу пациенты поступают уже на лечение. Глазные болезни, а это катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, отслоение сетчатки - первично выявляют в поликлиниках по месту жительства. Специалисты рекомендуют при даже незначительных признаках ухудшения зрения не тянуть с визитом к врачу.

Евгений Волков, врач-офтальмолог, МОКБ им. Баяндина: «Одна из таких серьёзных проблем - отслойка сетчатки, которая может привести к полной слепоте. К жалобам относятся снижение остроты зрения, как шторка опускается на глаза и лишает человека зрения».

Стоит отметить, что диагностика и операции в офтальмологическом отделении проводятся бесплатно по полису ОМС.