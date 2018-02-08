Огнеборцам пришлось спасать жильцов дома во время пожара в Мурманске

В Мурманске в доме № 10 на улице Володарского загорелась квартира. Задымление в подъезде и соседних помещениях было настолько сильным, что спасателям пришлось эвакуировать девять человек. При этом двое жителей дома не смогли выбраться из здания самостоятельно, им помогли пожарные. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работало несколько расчётов, в таких случаях ликвидацию возгорания обычно осложняют деревянные перекрытия в домах старой постройки, по которым огонь распространяется особенно быстро. Специалистам МЧС ещё предстоит установить причины случившегося.