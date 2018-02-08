День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.18 19:30
Огнеборцам пришлось спасать жильцов дома во время пожара в Мурманске
В Мурманске в доме № 10 на улице Володарского загорелась квартира. Задымление в подъезде и соседних помещениях было настолько сильным, что спасателям пришлось эвакуировать девять человек. При этом двое жителей дома не смогли выбраться из здания самостоятельно, им помогли пожарные. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
На месте происшествия работало несколько расчётов, в таких случаях ликвидацию возгорания обычно осложняют деревянные перекрытия в домах старой постройки, по которым огонь распространяется особенно быстро. Специалистам МЧС ещё предстоит установить причины случившегося.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 112 человека
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Последние комментарии
MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
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Иван
06.02.18 16:31
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