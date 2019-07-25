Огнеборцы Александровска приглашают северян в свой коллектив

Новейшее оборудование и дружелюбный коллектив - спасатели ЗАТО Александровск приглашают на службу в пожарно-спасательные подразделения.

В этом году специальной пожарно-спасательной части в Александровске исполняется 25 лет. Города, входящие в состав ЗАТО, хоть и небольшие, но всё равно нуждаются в службах экстренного реагирования. Например, с начала 2019 года специалисты пожарной части № 3 Полярного совершили 245 выездов по тревоге и ликвидировали 6 пожаров.

«За 25 лет много изменений произошло, как в структуре, так и в штатной численности нашей службы, - говорит Роман Осипов, заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части № 3. - Появилась и новая техника».

В прошлом году летняя погода баловала северян высокими температурами, что приводило к лесным пожарам. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на природе и подчеркивают трудности, с которыми приходится сталкиваться огнеборцам.

«На себе переносили оборудование пожаротушения, с помощью лопат и ранцевых установок принимали меры для того, чтобы пламя не распространялось, - рассказывает Роман Осипов, заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части № 3. - Было сложно, но справились».

В рядах спасателей катастрофически не хватает людей, готовых прийти на помощь в чрезвычайной ситуации. Пожарные части Александровска приглашают на службу и просят кандидатов обращаться по контактному телефону 8(81551) 70-497 и mail: 3spch@mail.ru

«Кандидат должен быть от 18 до 37 лет, в отличной физической подготовке. Водители должны иметь стаж работы и права категории С, не должно быть судимостей у кандидата и близких его родственников», - пояснил Роман Осипов, заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части № 3.

В частях есть вакансии и на гражданские должности. Всем сотрудникам гарантированы достойная заработная плата, предоставление служебного жилья, бесплатное медицинское обслуживание и другие льготы.