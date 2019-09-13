Огнеборцы на огромных машинах показывают ювелирную точность

Змейка, параллельная парковка, въезд в бокс и другие упражнения – и всё это надо сделать как можно быстрей. В Мурманске состоялись соревнования пожарных по вождению многотонной автоцистерны. Соревновались лучшие водители пожарных частей со всей Мурманской области.

Взмах флажка и многотонный грузовик, ревя мотором, срывается с места. За рулём опытный шофёр Владимир Занделов - серебряный призёр соревнований прошлого года. За баранкой пожарного автомобиля мужчина уже 8 лет, потому и ведёт тяжёлую машину, уверенно объезжая препятствия. Испытание максимально приближено к реальной жизни - только во дворах вместо металлических вешек, обычно затрудняющие движение огромной спецмашины, стоят частные авто.

«В каждом районе дома построены таким образом, что очень много узких проездов, - рассказывает Владимир Занделов, водитель пожарного автомобиля ПЧ-12 г. Мурманск. - Маневрирование должно быть очень высокого уровня. По нормативам три метра положено для проезда нашей техники, а оставляют гораздо меньше. Но как-то умудряемся проезжать. Бывает, что проедем, а назад проехать уже не можем».

Водители управляют огромным автомобилем с ювелирной точностью. Буквально в сантиметре от металлических столбиков минуют змейку, но препятствие не задевают. Победить хочет каждый. А за сбитую вешку строгие судьи к основному времени прибавляют по 50 штрафных секунд. Каждый водитель, перед тем как выйти на автодром, проходит тщательный отбор.

«Это один из этапов. То, что вы сейчас здесь увидите, это профессиональное мастерство, - отмечает Александр Алексеев, и.о. заместителя начальник Управления ГО ЧС и ПБ и защиты населения Мурманской области. - На скорость, на правильность они должны выполнить определённое упражнение, а до этого они проходят отбор по уровню знаний ПДД, по знанию тактико-технических характеристик автомобиля, по знанию характеристик пожарно-технического вооружения».

Основная цель этих состязаний - повышение профессионального мастерства и совершенствование навыков вождения. Победитель получит звание чемпиона и безусловное уважение в коллективе.