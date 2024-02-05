Статистика пожаров всегда печальная, потому что даже небольшой очаг возгорания способен уничтожить имущество, а то и жизнь, как бы оперативно не реагировали на ЧП специальные службы.

Одними из самых неконтролируемых остаются пожары, возникающие в гаражах. Спецтехнике сложно двигаться по узким проездам, а огонь в тесном помещении и, как правило, с деревянным каркасом, распространяется за считанные секунды.

Маргарита Мариничева, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по пожарному надзору: «За 2023 год на территории ЗАТО Мурманской области произошло 73 пожара, пять из которых по причине печного отопления».

Оставленные без присмотра системы отопления могут привести к серьёзным материальным потерям. Среди иных причин, вызываемых пожары в гаражных кооперативах, специалисты отмечают короткие замыкания из-за неисправности оборудования, нарушения техники пожарной безопасности при работе с инструментами, и, конечно, курение.

Сергей Гринько, инспектор ОФГПН в ЗАТО Александровск Специального управления ФПС №48 МЧС России: «С учётом того, что в гаражах хранятся сгораемые материалы - строительные, личные вещи, мебель, автомобили, в связи с возникновением в гараже пожара, создают треугольник горения, который даже при наличии первичных средств пожаротушения, редко приводит к сохранности вещей».

Пострадать могут и соседние гаражи: как правило, здания находятся вплотную друг к другу, а материалы, используемые для обшивки стен и покрытия крыш, легко воспламеняются.

Огнеборцы напоминают о строгом соблюдении мер пожарной безопасности, ведь возгорание легче предотвратить, чем потушить.