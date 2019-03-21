Огнеборцы показали всё, на что гни способны!

В Мурманской области состоялись соревнования спасателей и пожарных. 17 сплочённых команд со всего региона показывали класс профпригодности при ликвидации последствий ДТП. Работали на скорость, но и про технику безопасности не забывали.

ДТП на дорогах Мурманской области случаются часто. И, зачастую, первыми на место трагедии прибывают не скорая помощь и ГИБДД, а именно спасатели и пожарные. Поэтому представителям этих профессий необходимо не только вызволить пострадавших, зажатых в покорёженном автомобиле, но и оказать на месте первую медицинскую помощь. Алгоритм работы отрабатывается на тренировках, а вот демонстрируют навыки сотрудники МЧС, соревнуясь друг с другом.

Первыми на дистанцию вышли команды Оленегорска и мурманские спасатели из третьей СПЧ. Рёв моторов дизель генераторов, хруст сминаемого гидравлическими ножницами металла и команды старшего группы - на площадке нет лишних звуков и действий. Все участники до предела сосредоточены.

Оленегорские огнеборцы с заданием справились быстро, но в спешке допустили несколько досадных промахов и лишились необходимых для победы баллов.

Соревнования приближены к реальности, но к ним участники всё равно готовились. В жизни всё сложнее, говорят пожарные. Каждый случай индивидуальный, подготовиться к нему заранее невозможно.

Лучшие команды будут соревноваться с коллегами из других регионов СЗФО.