Огнеборцы провели 50-й Чемпионат по пожарно-спасательному спорту

Боеготовность и профессиональное мастерство показали огнеборцы на юбилейном противопожарном первенстве. Участники состязаний с лёгкостью преодолели полосу с препятствиями и другие состязания.

В течение двух дней в региональном центре проходили состязания 50-го юбилейного Чемпионата Государственной противопожарной службы. В нём приняли участие и профессиональные спасатели, и добровольцы. Каждый испытуемый пытался продемонстрировать свою боеготовность и спортивное мастерство.

На соревнования приехали более 80 участников. Их ловкости можно только удивляться: они стремительно преодолевали полосы с препятствиями и взбирались по штурмовой лестнице, которая имитирует 4-этажное здание.

Призеров и победителей соревнований наградили во время закрытия чемпионата.