Огнеборцы тушили пожар в гаражном городке

В одном из гаражных городков на улице Шевченко в Мурманске загорелись строения. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения. Во время пришествия никто из владельцев гаражей не пострадал, но чтобы ликвидировать возгорание пожарным пришлось рисковать жизнью.

В помещении находилось несколько газовых баллонов, которые в любой момент могли взорваться. Так же работу спасателей осложняла и сама конструкция боксов: собственник помещения сделал надстройку, на которую так же перекинулось пламя. Причины пожара устанавливаются.