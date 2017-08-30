Огнеборцы устанавливают новые рекорды

Стометровая полоса препятствий, подъём на второй этаж по штурмовой лестнице, тушение пламени - в Мурманске проходит ежегодный 48 открытый Чемпионат государственной противопожарной службы Мурманской области и Первенство ВДПО по пожарно-прикладному спорту. В нём принимают участие 10 команд со всей области. Уже побиты старые рекорды.

Соревнования проходят два дня. Призы можно получить как в личном зачёте, так и в командном. В личном - это медаль и диплом соответствующей степени, команды помимо всего могут завоевать и кубок.

- По первому дню соревнований мы уже подвели итоги, - говорит Дмитрий Татаров, заместитель начальника управления организации пожаротушения главного Управления МЧС России по Мурманской области. – Лидирует первый отряд ФПС по Мурманской области, второе место – спрецуправление ФПС № 48 МЧС России. И третье место у мурманского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области.

В соревнованиях принимают участие девушки и юноши разных возрастных категорий. Накануне была пройдена полоса препятствий и пожарная эстафета. Сегодня ребята штурмовали лестницы и проводили боевое развертывание. Уже побит рекорд по Мурманской области по стометровой полосе с препятствиями. Один из самых юных участников Артём Гринько выступает на соревнованиях уже 4 год подряд. В будущем он, конечно, хочет стать пожарным. «Мне нравится пролезать, соединять рукава пожарные, бегать по буму, - признаётся Артём Гринько, участник соревнований.

Дисциплины каждый год одни и те же. Однако, через два года Чемпионат отпразднует полувековой юбилей. Организаторы обещают, что подготовка начнётся уже сейчас, его масштабы станут больше, всё будет ещё интересней.