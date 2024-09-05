День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.24 19:30
Огнеборцы вышли на стадион
На Центральном стадионе профсоюзов проводят 53-й лично-командный чемпионат Государственной противопожарной службы Мурманской области и Первенство по пожарно-спасательному спорту.
Первый день соревнований включал полосу препятствий и пожарную эстафету. Эти этапы требуют от участников не только физической силы, но и отличной командной работы.
Следующий день состязаний проведут на территории пожарно-спасательной части №4. Участникам предстоит состязаться в подъёме по штурмовой лестнице и боевом развертывании.
Такие испытания закаляют дух и повышают профессионализм, помогая быть готовыми к любым вызовам.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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