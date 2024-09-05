Огнеборцы вышли на стадион

На Центральном стадионе профсоюзов проводят 53-й лично-командный чемпионат Государственной противопожарной службы Мурманской области и Первенство по пожарно-спасательному спорту.

Первый день соревнований включал полосу препятствий и пожарную эстафету. Эти этапы требуют от участников не только физической силы, но и отличной командной работы.

Следующий день состязаний проведут на территории пожарно-спасательной части №4. Участникам предстоит состязаться в подъёме по штурмовой лестнице и боевом развертывании.

Такие испытания закаляют дух и повышают профессионализм, помогая быть готовыми к любым вызовам.