«Огнеборец» - в Мурманске продолжают появляться новые уличные произведения искусства

Очередная сильная работа появилась на одном из домов Октябрьского района.

В Мурманской области продолжает сохранятся высокий класс пожарной опасности. И речь не только о природных возгораниях. По статистике, большинство пожаров происходит по вине человека. Однако, среди людей всегда будут и те, кто не побоится бросить вызов опасности и с бесстрашием войдёт в загоревшийся дом или объятую пламенем тундру.

Именно этим героям посвящён новый мурал – «Огнеборец» на фасаде дома №3 по улице Планерной. Работа получилось эмоциональной и напряжённой. На фоне бушующего огня, отважный пожарный прячет за собой ребёнка. Ниже художники написали самый важный номер – единый телефон спасения. Глубокий смысл вложил в мурал один из четырёх создателей произведения, известный как в регионе, так и за его пределами художник Евгений Урбанович.

Евгений Урбанович, художник, один из создателей мурала «Огнеборец»: «Когда мне было шесть лет я остался один дома. И ЖЭУ или ЖЭК дали напряжение вместо плиты на телевизор, он стал ярко показывать, а потом загорелся»…

Тогда дом Евгения сгорел, но его самого успели спасти пожарные. Этот случай отпечатался в воспоминаниях молодого человека, поэтому своим десятым муралом он решил отдать дань уважения огнеборцам.

В день открытия художник на пожарной автолестнице подняли на высоту пятого этажа. Там Евгений внёс последний штрих в своё произведение.

Создание мурала приурочили и к годовщине – 375-летию со дня образования пожарной охраны России. Но и это не всё, в ноябре исполнится 105 лет со дня образования пожарной охраны в нашем городе.

Алексей Юдин, подполковник внутренней службы, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Благодаря совместной и слаженной работе у нас удалось реализовать данный проект, который направлен на профилактику пожарной безопасности в регионе. Каждый, увидевший этот проект, задумается по поводу мер пожарной безопасности в своём доме, в своём гараже, на своей даче».

На память художнику сотрудники МЧС подарили футболку с рисунком отважного пожарного, спасающего девушку из огня. А для гостей церемонии открытия организовали розыгрыши и викторины с призами.

Маленькие зрители так же смогли сами испытать себя в роли спасателей, примерить пожарную форму и даже попробовать справится с огнём.