Огнееборцы два дня будут состязаться на стадионе

На территории Центрального стадиона профсоюзов Мурманска состоялось открытие 50-го чемпионата Государственной противопожарной службы Мурманской области.

Для участия в соревнованиях со всех уголков региона съехались 10 взрослых и 6 юношеских команд. Чемпионат будет проходить в течение двух дней.

Участники состязаний сойдутся в следующих дисциплинах: подъём по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание.

«Прикладные виды спорта очень много значат для федеральных органов исполнительной власти. Значат много они и для пожарной охраны», - отметил Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области полковник внутренней службы.