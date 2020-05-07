В Долине Славы сегодня почтили память героев Великой Отечественной войныВ Мурманске стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.20 19:30

Огненная месть

Житель Мончегорска по просьбе своей подруги поджог чужой автомобиль.

Благодаря обнаруженным на месте происшествия следам, предположительно оставленным злоумышленником, и показаниям свидетелей, полицейскими был обнаружен подозреваемый - 31-летний безработный ранее не судимый мончегорец.

Мужчина сообщил, что поджог машину по просьбе своей знакомой, которая так решила отомстить бывшему возлюбленному за то, что он прекратил с ней отношения.

Впоследствии выяснилось, что сгоревший автомобиль на самом деле не принадлежит бывшему жениху злоумышленницы, он ездил на нём по доверенности от друга, который на время одолжил ему свою машину.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Максимальной санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
Комментарий к новости:Новая экспозиция, посвященная воинам-контрразведчикам, открыта в музее Морской авиации Северного флота
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Международные новости». Информационная программа (12+)02:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Деньги россиян – несостоявшихся пассажиров могут скоро превратиться в ваучер-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)С начала 2020 года заполярные атомщики произвели 3639,4 млн кВтч электроэнергии, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 132,2 млн кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Деньги россиян – несостоявшихся пассажиров могут скоро превратиться в ваучер
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 415 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика