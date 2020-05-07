Огненная месть

Житель Мончегорска по просьбе своей подруги поджог чужой автомобиль.

Благодаря обнаруженным на месте происшествия следам, предположительно оставленным злоумышленником, и показаниям свидетелей, полицейскими был обнаружен подозреваемый - 31-летний безработный ранее не судимый мончегорец.

Мужчина сообщил, что поджог машину по просьбе своей знакомой, которая так решила отомстить бывшему возлюбленному за то, что он прекратил с ней отношения.

Впоследствии выяснилось, что сгоревший автомобиль на самом деле не принадлежит бывшему жениху злоумышленницы, он ездил на нём по доверенности от друга, который на время одолжил ему свою машину.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Максимальной санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы».