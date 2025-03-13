Огненная постановка в ДК: пожар во время концерта

Речь идёт об учениях, которые устроили в ДК имени С.М. Кирова экстренны службы и, прежде всего, МЧС.

По легенде тренировки, неисправность электрооборудования привела к возникновению пожара: языки пламени стремительно охватили сцену, распространяясь на декорации и занавес. Ситуация усложнялась сильным задымлением.

Буквально через несколько минут к месту происшествия начали прибывать подразделения пожарной охраны. Развернулись действия не только по тушению, но и по эвакуации граждан. Огнеборцы, сформировав звенья газодымозащитной службы, предприняли действия по поиску пострадавших и их спасению. В кратчайшие сроки условный пожар был локализован, а затем и ликвидирован.

Условно пострадавшие спасены.