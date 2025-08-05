Огонь повредил 60 кв. метров здания, расположенного на территории бывшего Ленинского рынка в Мурманске

Чтобы ликвидировать пожар в неэксплуатируемом здании на улице Володарского специалистам потребовалось 4 часа.

Официальную причину возгорания ещё предстоит установить, но по словам очевидцев, в это время рядом с павильоном видели подростков, которые пристально изучали оставленный арендаторами комплекс.