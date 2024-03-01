День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.24 19:30
Ограбление магазина реальное с пистолетом игрушечным
Мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, забрал у продавца торгового павильона пару блоков сигарет и два мобильных телефона.
Мурманские полицейские раскрыли «вооруженное» нападение.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Нарушитель признался в содеянном и пояснил, что в тот вечер находился в сильном алкогольном опьянении.
Похищенным он распорядиться не успел.
За дерзкое преступление северянина ожидает лишение свободы, вплоть до десяти лет.
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Александр
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