Ограбление магазина реальное с пистолетом игрушечным

Мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, забрал у продавца торгового павильона пару блоков сигарет и два мобильных телефона.

Мурманские полицейские раскрыли «вооруженное» нападение.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Нарушитель признался в содеянном и пояснил, что в тот вечер находился в сильном алкогольном опьянении.

Похищенным он распорядиться не успел.

За дерзкое преступление северянина ожидает лишение свободы, вплоть до десяти лет.