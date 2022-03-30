36 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (18), Мончегорске (5) и Кандалакшском районе (3).

Сегодня эпидемиологическая ситуация в России позитивна, однако, ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, заявил РИА «Новости» доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Комментируя возможность новой волны заболеваемости коронавирусом вследствие отмены ограничений в ряде регионов России, специалист обратил внимание на то, что ограничения в стране не снимаются просто так. Он отметил, что главным показателем для принятия таких решений для властей является количество свободных коек под ковидных больных в регионе.