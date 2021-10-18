Ограниченный в возможностях мурманчанин обратился в прокуратуру с жалобой на отсутствие комфортной для инвалидов среды на базе отдыха «Южный склон»

В современном мире городская инфраструктура должна развиваться, учитывая возможности каждого человека, в том числе и граждан с нарушениями здоровья. Но далеко не вся инфраструктура в Мурманске соответствует таким требованиям.

В прокуратуру Ленинского округа обратился инвалид. Его основная претензия, отсутствие на базе отдыха «Южный склон» необходимых для маломобильных граждан условий.

Алёна Иванова, помощник прокурора Ленинского административного округа: «Заявитель отдыхал здесь на склоне, он приехал, он передвигается на кресле-коляске, а когда приехал туда, то не смог пробраться, добраться к домику. Не смог попасть в кафе самостоятельно и не увидел на парковке знаков, что здесь разрешена стоянка для инвалидов, что вообще для него оборудовано какое-то место. Ему не понравилось и то, что здесь распивали алкогольные напитки, хотя это не было предусмотрено, как он поясняет».

Что действительно бросается в глаза, так это отсутствие пандусов и подъёмников для тех, кто не может ходить. Отсутствие табличек с надписями для слабовидящих или надлежаще установленных кнопок для вызова помощи, также вызывает вопросы.

Олег Беликов, эксперт по формированию доступной среды: «Я вижу кнопку для вызова помощи, она размещена таким образом, что навряд ли человек с ограничениями по здоровью сможет воспользоваться этой кнопкой. Ему потребуется посредник».

Для проверки привлечены специалисты Министерства юстиции, МЧС, Роспотребнадзора и Управления лицензирования. При установлении правонарушения, будет решаться вопрос о привлечении руководства базы отдыха к административной ответственности.