Огромное региональное хранилище уникальных артефактов отмечает 100-летний юбилей

В стенах регионального архива собраны сотни тысяч бесценных материалов, кропотливую работу над которыми проводили ещё «ветераны» Госархива.

Для Сергея Григорьевича Руденко госархив Мурманской области давно стал вторым домом. Работать над сохранением истории нашего края в стенах учреждения он начал в далеком 1988 году. В саму профессию архивариуса влюбился в студенческие годы, с тех самых пор с огромным трепетом относится к каждому артефакту, который попадает к нему в руки.

Сергей Руденко, главный хранитель фондов Государственного архива Мурманской области: «Студентов первокурсников, скажем так, водили на ознакомительную практику: побывать в школах, музеях, архивах, съездить на раскопки с археологами. На втором курсе, когда пошла специализация, я понял, что мне интересно архивоведение».

На данный момент фонд Государственного архива Мурманской области насчитывает порядка 950 тысяч единиц. Хранить объёмные папки с уникальными документами также необходимо с умом.

Сергей Руденко, главный хранитель фондов Государственного архива Мурманской области: «В этом хранилище созданы все условия для постоянного хранения документов, потому что наше здание строилось специально для архива. Поддерживается необходимая температура. Вы, наверное, чувствуете, что здесь достаточно прохладно, для хранения бумажных документов необходима температура 17-19 градусов. Температура и влажность находятся под постоянным контролем».

Игнорировать правила хранения документов категорически запрещено: от слишком высокой температуры хрупкая бумага может высохнуть и начать ломаться, а от запредельно низкой, наоборот, отсыреть и даже сгнить. Слезно просить помощи, в таком случае, придётся у реставраторов, бесценных и незаменимых специалистов Госархива. Ежедневно через их руки проходят десятки ветхих листов, подход к каждому из них особый.

Сотрудники лаборатории, которые работают над реставрацией документов, делают всё возможное, чтобы продлить артефактам жизнь. Однако ничто не вечно. Именно поэтому госархив региона активно работает над тем, чтобы перевести как можно больше ветхих и важных бумаг в цифровой формат. В помощь им приходит современная техника.

С большим праздником сотрудников Госархива Мурманской области поздравил и глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Переоценить значимость этой работы невозможно. Очень здорово, что наш архив, все наши муниципальные архивы становятся современнее, мы их финансируем, покупаем новую технику для того, чтобы этим замечательным людям было комфортно и удобно работать. Сейчас делаются цифровые копии – это всё на многие века вперед, важно всё сохранить для будущих поколений».

В подарок к вековому юбилею губернатор вручил директору областного госархива сертификат на оргтехнику.