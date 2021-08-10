Огромную свалку Мурманска законсервируют

Зелёные технологии пришли в Арктику – рекультивация старой свалки недалеко от Дровяного уже началась.

Экскаваторы и груды бытового мусора – многолетняя свалка в районе посёлка Дровяного в течение нескольких лет должна окончательно исчезнуть.

Полигон для отходов в этом месте начал появляться в 1971 году. В последствие он разросся и стал занимать площадь 50 футбольных полей. За прошедшие годы здесь накопилось около 3 млн кубометров мусора. Отходы вывозить не будут, вместо этого они будет законсервированы.

Рекультивация уже идёт полным ходом, сейчас техника выравнивает почву для формирования так называемого «тела свалки», в котором и будут хранится твёрдые бытовые отходы. «Тело свалки» — это специальная территория, подготовленная для многолетнего хранения твёрдых отходов. Площадку снабдят техническими конструкциями, которые будут препятствовать проникновению в окружающую среду вредных веществ. Свалочный газ, образующийся в процессе разложения органики, планируется сжигать при помощи системы факелов. По словам подрядчика, в будущем полигон будет представлять из себя небольшой засеянный травой холм, высотой около 20 метров.

Сергей Абаринов, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Всё будет у нас засеяно здесь газоном, возможно, какие-то деревья посадят. Тот экологический ущерб, который у нас копился, мы его сейчас минимизируем, и, в общем-то, экологическая обстановка у нас в регионе значительно улучшится».

Стоимость проекта рекультивации составила около 3 млрд рублей, 70% финансирования выделило Министерство природы Российской Федерации. Все работы планируется завершить к концу 2023 года. Свалка у Дровяного – самый крупный, но не единственный полигон хранения твёрдых бытовых отходов в Заполярье.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Солидный объект, который должен, так сказать, выполниться со всеми технологиями. Я думаю, что это положено только начало, потому что это первый полигон, на котором начинается рекультивация. Вот вчера Андрей Владимирович Чибис на совещании поднимал этот вопрос, задавал вопрос и представители Заозерска, Видяево готовит проект по рекультивации».

По словам губернатора, власти и дальше будут работать над улучшением экологии региона, поскольку вопрос сохранения чистоты окружающей среды для правительства один из приоритетных.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всё идёт по плану, каких-то серьёзных сложностей нет. Понятно, что при реализации объекта такого масштаба рабочие вопросы-проблемы будут всегда возникать, но сейчас никакого отставания или критических сбоев нет. Мы очень рассчитываем, конечно, жёстко следить за тем, что в установленный срок, а это 2023 год – эта свалка превратилась в экологически чистый газон».

Также Андрей Чибис отметил, что все мусороперерабатывающие предприятия Заполярья соответствуют экологическим требованиям. Рекультивации будут подвергнуты как небольшие свалки по всему региону, так и более крупные полигоны, расположенные в муниципалитетах. Ещё и ряд объектов промышленности теперь также должен перейти на «зелёные технологии».