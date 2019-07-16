Огромный док - из двух маленьких

Сухой док для единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» модернизируют на 35-ом судоремонтном заводе. Стоимость проекта - около 20 миллиардов рублей.

Два имеющихся дока на заводе объединят в один большой: между двумя смежными камерами уберут перегородку. Усовершенствуют и все конструкции гидросооружения. Это будет самый большой отечественный док для приёма крупных судов и кораблей.

Сколько времени займёт модернизация на заводе, пока неизвестно. Но, по словам члена совета директоров компании-заказчика, в планах скорейшее введение оборудования в эксплуатацию.