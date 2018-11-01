Огромный док могут оставить в подарок Нептуну

Крупнейший в России плавучий док ПД-50, затонувший в ночь на 30 октября в Кольском заливе, во время планового выхода из него тяжелого авианесущего крейсера, могут оставить на морском дне.

«Решение по затонувшему доку 82-го судоремонтного завода, на котором ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», будет принято специальной межведомственной комиссией после установки всех причин и обстоятельств аварии», - заявил вице-премьер правительства Российской Федерации Юрий Борисов, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Чиновник подчеркнул, что есть альтернативные доки подобного размера, поэтому происшествие не повлияет на сроки ремонта единственного в России тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который должен быть возвращён ВМФ в 2021 году.