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День за днём с «Арктик-ТВ»30.11.17 19:30

Огромный крюк, которым ювелирно управляет девушка в кабине крана

Перенести ведро с водой и закрыть пакетик из под кефира  – это могут сделать крановщики с помощью крюка мощной подъёмной техники. Особенно в такой серьёзной структуре, как «Росатомфлот». Работать здесь приходится с самыми разными механизмами и материалами. Поэтому специалистам здесь необходима точность и аккуратность. Именно эти качества пришлось проявить сегодня участницам конкурса профессионального мастерства «Лучший молодой профессионал – 2017».

В управлении краном, как и в вождении автомобиля, важно верно оценить дистанцию. Чуть влево, затем вправо и увесистая стрела ювелирно вписывается в полуметровый промежуток между двумя воздушными шарами. Миновать таких препятствий необходимо аж 11 штук. Змейка - одно из трёх упражнений, с помощью которых специальная комиссия «Росатомфлота» оценивает мастерство крановщиков.

- Нужно делать это на скорость, но нужна и аккуратность. Потому что в нашем деле нужно это делать, в первую очередь, очень аккуратно на скорость. Если сотрудник задевает шарик, то ему насчитывается дополнительное время, - поясняет условия конкурса Максим Локтев, инженер-механик ФГУП «Атомфлот».

В кабине крана стереотипное мышление обывателя обычно рисует крепкого брутального мужчину. В нашем случае - это хрупкие девушки. И своим коллегам мужского пола они ни в чём не уступают, а в чём-то даже и превосходят. Например, в терпеливости и усидчивости. Что в профессии очень важно.

Юлия Юрова крановщиком работает уже четыре года. Путь девушки в кресло оператора крана ярко демонстрирует верность утверждения, что Мурманску нужны не юристы и экономисты, а представители рабочих профессий. Юлия получила высшее образование по специальности менеджер проектов, а некоторое время спустя отправилась на курсы крановщиков. Говорит, что ей понравилась работа. Сейчас девушка укрощает не только мостовые, но и огромные портальные краны. В кабине чувствует себя комфортно, как дома. Родители её выбором очень гордятся и знают наверняка, что в старости подать воды есть кому. И не стакан, а целое ведро. Его Юлия, как настоящий профессионал, донесла на стреле до финиша, не расплескав ни капли.

- Главное - не терять контроль, потому что работаешь с довольно-таки опасными грузами, которые требуют повышенной внимательности и осторожности, - объясняет Юлия Юрова, машинист крана ФГУП «Атомфлот». - Ты должен быть готов к любой опасности, совершенно и правильно среагировать на неё. То есть, не бросить всё на месте, а продолжить и правильно закончить свою работу.

Змейка - задание непростое, но пик мастерства - умение стрелой крана закрыть небольшой коробок из двух половинок пакетов из под кефира. Размер цели - несколько сантиметров. Попасть по ней, раскачивающимся крюком с высоты нескольких метров, задание сложно выполнимое, но девушки стараются изо всех сил.

- В последнее время существует большая проблема наличия профессионалов среди рабочих специальностей, - отметил Мустафа Кашка, первый заместитель генерального директора, главный инженер ФГУП «Атомфлот». - Значимость рабочих профессий принижается. Такие соревнования, безусловно, повышают престижность рабочих.  Во-вторых, соревнования позволяют специалистам сравниться друг с другом, понять, кто они в этом мире профессионалов.

Такое соревнование на площадке «Атомфлота» проходит впервые. Но, скорее всего, конкурс профмастерства станет регулярным. В его рамках шанс показать навыки предоставят не только операторам кранов, но и механикам, инженерам, сварщикам, токарям и даже командному составу флота.

 

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