Огромный триколор объединил мурманчан в сквере на Ленинградской улице

Дети и взрослые собрались в мурманском сквере на Ленинградской улице, чтобы отметить День государственного флага России. Кроме обширной концертной программы коллективов со всего города на площадке были организованы весёлые игры и мастер-классы.

- Мы играем в очень забавную игру «Шпажки и бочонки». Очень увлекательно.

– Что нужно сделать? Просто построить башню?

– Да, самую высокую башню надо построить, чтобы она не упала.

- А мы играем в такую игру: надо поместить сюда фигурки, максимальное количество, какое получится. Проиграет тот, у кого она не войдёт до конца.

– А сюда могут все фигурки поместиться?

– Да, но кто умеет, тот умеет.

– А вы умеете?

– Нет.

- Как давно вы уже играете в эту игру?

– Уже достаточное количество...

Поздравил мурманчан с Днём государственного флага РФ и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Российский триколор является символом нашей сильной страны, уникальной её истории, культуры, единства, величия и мощи. Я думаю, что каждый из нас, видя, как развивается российский стяг, испытывает чувство гордости за любимую Родину, за своих соотечественников. Под этим флагом мы с вами живём, работаем, передаём традиции из поколения в поколение, совершаем научные открытия, спортивные достижения».

А ещё в этот день на концертной площадке свои первые паспорта получили более 10 подростков.

Серафима Семихина, участница праздника: «Чувствуется волнение, немного страха. А так, в принципе, положительные эмоции. Чувствуется больше ответственности за свои действия, за свою жизнь».

Никита Осташенко, участник праздника: «Просто ответственность, наверное. Но я могу повторить слова Маяковского: «Я достаю из широких штанин» - паспорт!».

Одной из самых зрелищных частей праздника стало развёртывание триколора площадью в 200 квадратных метров.