«Огурцами» в Мурманске в 2021 году опять не запахнет

В этом году мойвенной путины не будет. Российско-норвежская комиссия по рыболовству запретила вылов народной рыбки.

В Союзе рыбопромышленников Севера подвели итоги 50-й смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Россия и Норвегия согласовали объёмы вылова промысловых видов рыб на следующий год и распределили их на национальные квоты.

Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера: «По треске рост квоты на 20 процентов. Если в прошлом году она была 738 тысяч тонн, то в 2021-ом 778 тысяч тонн, значительный рост по пикше».

Также стало известно, что в этом году промысла народной рыбы - мойвы не будет. Напомним, что мойва – единственная рыба, запасы которой изучают ежегодно к сессии Союза рыбопромышленников Севера.

Константин Древетняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера: «Запас трески и пикши сейчас на высоком уровне. Для крупной трески и пикши мойва является основной кормовой базой, как и для млекопитающих, которых в Баренцевом море тоже много, которые тоже питаются мойвой».

По словам генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Константина Древетняка, чтобы мойвы было достаточно, нужно регулировать численность млекопитающих. Но, надежда на путину в будущем всё же есть, судя по данным норвежских учёных, промысел могут разрешить через год или два.