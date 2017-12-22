«Огурцы на грядке», или День донора отметили с Дедом Морозом

Новогодние праздники приближаются. Готовится к ним и Мурманская областная станция переливания крови. Медикам необходимо создать резервы жизненно важного компонента до начала нового года на случай ЧП во время январских каникул. Помочь с этой задачей они пригласили постоянных доноров региона. А поддержать их пришёл Дед Мороз, который поздравил доноров с наступающим Новым годом и раздал им подарки.

Сегодня у сотрудников Мурманской областной станции переливания крови много работы. Они готовятся принять жителей региона, которые пожертвуют часть своей крови и плазмы в областной банк крови. Заявились 50 человек, а это практически аврал, это максимальное количество доноров, которое может принять станция за день.

- Традиционно наступают зимние новогодние праздники. Длительные. В этот период, конечно же, наши люди гуляют, отмечают, поэтому риск возникает очень большой, компонентов крови требуется намного больше, - констатирует ситуацию Ирина Скворцова, заместитель главного врача по организационно-методической работе Мурманской областной станции переливания крови. - Мы планово заготавливаем эти компоненты, чтобы обеспечить все наши медицинские организации на весь период новогодних праздников.

Елена Кузнецова - почётный донор. Северянка - постоянный посетитель станции переливания крови уже более 6 лет. Сюда её привело горе - знакомому человеку срочно понадобилась кровь - с тех пор Елена приходит регулярно. Сегодня почётный донор сдаёт плазму. Говорит, что ничего страшного нет. «Чувствую себя хорошо. Побольше питья и всё нормально восстанавливается, - делится своим опытом Елена Кузнецова, почётный донор. - Мы лежим здесь как огурцы на грядке. Всё хорошо.

Много среди доноров молодых лиц. Студентов приводят представители организации «Капля жизни». Они ходят по вузам и колледжам, ведут просветительскую работу: некоторые молодые люди до сих пор к донорскому движению относятся предвзято.

- В интернете гуляет разное. Пишут, что заразят чем-то, что здоровье покалечить можно, - рассказывает Святослав Ширвель, председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни». - Это всё неправда, врачами доказано и учёными, что донорство крови - совершенно безболезненный процесс, он на организм не наносит никакого вреда. Я призываю всех людей приходить и сдавать кровь, помогать тем самым людям.

Для того, чтобы отблагодарить доноров, откликнувшихся на призыв станции переливания крови, активисты «Капли жизни», переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, подарили всем сувениры. Из мешка сказочного волшебника можно было получить кружку, календарь или канцтовары.