Ох и стужа да мороз: на печи мужик замёрз

В Мурманскую область пришли сильные морозы. По данным Гидрометцентра, сейчас преобладающая температура воздуха -22…-27 градусов, а в центральных районах полуострова -33. Потепления до конца января ждать не стоит, а выходя на улицу необходимо утепляться.

Специалисты Главного управления МЧС по Мурманской области советуют жителям Заполярья избегать длительного пребывания на улице, а лучше вовсе без необходимости не выходить и по возможности воздержаться от дальних поездок. В случае не соблюдений рекомендаций есть риск получить переохладиться и получить обморожение. Есть несколько правил, которые помогут уберечь себя от беды: одеваться как можно теплее, не выходить без шапки, перчаток и шарфа, не употреблять алкоголь на улице, избегать ветра, так как он ускоряет процесс охлаждения тела.

Если вы всё-таки получили обморожение, вам необходимо незамедлительно отправиться в тёплое помещение. На поражённую поверхность наложить теплоизоляционную повязку и выпить тёплый сладкий чай, следует отслеживать общее состояние и поврежденное морозом место в течение суток. Если появились симптомы обморожения, срочно обратитесь к врачу.

Алан Битиев, начальник отдела медико-психологического обеспечения УМТО ГУ МЧС России по Мурманской области: «Если у вас где-то за пределами населённого пункта заглох автомобиль и он не заводится, то в этом случае лучше всего находиться в салоне, вызвать помощь, ждать каких-то проезжающих мимо машин, чтобы вам оказали помощь».