Охота за северным сиянием! Борьба за туристов

«Арктик-ТВ» продолжает цикл сюжетов про молодых бизнесменов Мурманской области. Это люди, которые не побоялись риска и решили работать на себя. Несмотря на трудности, они открыли своё дело при помощи Центра поддержки предпринимательства или же получили другую поддержку. Сегодня мы расскажем про Елену Лановую, которая не побоялась большой конкуренции и открыла собственную туристическую компанию.

Идея создать свою туристическую фирму Елене Лановой пришла во время поездок с друзьями по Заполярью. Так почему бы не совместить приятное с полезным, подумала девушка. И около года назад решила начать своё дело. К названию нового предприятия его создатели подошли с толикой юмора, агентство было принято именовать «Понаехали». Может быть поэтому, девушке всего за год удалось добиться немалых результатов и это, несмотря на большую конкуренцию, которая уже существует в сфере туруслуг региона.

Работать несложно, приходит свой клиент. Наши туристы с нами всегда одинаковы по духу. Нет недовольных клиентов, они всегда такие же заводные, такие же активные. А в плане конкуренции первое время было сложно, когда ты никого не знаешь, когда ты молод. Когда на рынке много компаний, которые существуют даже более 10 лет. И тебя они не воспринимают, а тебе нужен совет. Здесь помогли уже наши организации и отдел туризма и кластерная поддержка - тот же Центр поддержки предпринимательства очень сильно повлиял», - рассказывает Елена Лановая руководитель туристической компании «Понаехали».

Вопреки расхожему мнению Крайний Север прельщает не только падких на экзотику жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Посмотреть на Заполярье приезжают гости из Колумбии, а среди Азиатских туристов так вовсе – наш регион считается почти Меккой. Это направление старается развивать и Елена, которая недавно презентовала свою компанию на выставках в Сингапуре и Японии. По словам девушки, в отдыхе у нас в регионе есть и свои конкурентные преимущества.

«Если говорить про зиму - это северное сияние, это недорогой способ увидеть его, - рассказывает Елена Лановая, руководитель туристической компании «Понаехали», - потому что наши коллеги, соседние страны, предлагают совершенно другие цены. А если говорить про лето, то наша природа невероятна! Начиная от однодневных туров в Териберку, заканчивая длительными турами по Беломорью. Это Рыбачий – Баренцево море, это Дальние Зеленцы. У нас есть что посмотреть, есть чем восхищаться, природа влюбляет. Те, кто приехали летом, они возвращаются вновь к нам».

С клиентами работают по-современному - через социальные сети. Но куда важнее сарафанное радио, отмечает руководитель компании. После путешествия люди возвращаются, делятся эмоциями от поездки с близкими, выкладывают фотографии. Так у агентства формируется определённый позитивный образ. Что же касается развлечений, то даже сейчас «Понаехали» готовы показать гостям всё, начиная от Саамкой деревни, заканчивая Хаски-парком, но есть и своя «фишка». «У нас есть свои внедорожники, полностью подготовленные. Мы проходим броды, мы застреваем в грязи. Мы даём весь спектр ощущений, в которых нуждается турист», - рассказывает Елена Лановая, руководитель туристической компании «Понаехали».

«Вложения в бизнес не заканчиваются», - шутит Елена. Она участвовала в нескольких грантовых конкурсах, но больше всего, по словам девушки, ей помогли в Центре поддержки предпринимательства, специалисты которого разработали компании логотип, подготовили информационную печатную продукцию для презентации за границей, консультировали по разным вопросам.

«Наша задача оказать меры господдержки, которые необходимы нашему бизнесу на развитие и улучшение деятельности, - рассказывает Владимир Попов, руководитель Центра кластерного развития Мурманской области. - Наш бизнес молодеет, начинает лучше ориентироваться в тенденциях, на уровне России и мире, лучше контактировать с партнёрами».

Конечно, пришлось и самим попотеть над тонкостями организации туристического бизнеса, Елена и партнёры вложили в дело более двух миллионов рублей и это далеко не предел. Впрочем, предприниматели предпочитают развивать свой бизнес без помощи инвесторов. Уже скоро компания расширит перечень услуг, будет предлагать не только однодневные, но и туры «всё включено» - с питанием и проживанием. Есть у Елены и свои идея фикс - организовать снегоходные сафари – охоту за северным сиянием, такую услугу предлагают иностранные коллеги.