«Охотники за впечатлениями» удивили конкурсную комиссию и сотрудников АО «ММТП»

Забраться на Кукисвумчорр или встречать солнце после полярной ночи, чтобы сделать захватывающий снимок, автору нужно приложить немало усилий. И неважно, профессионал он или любитель. В Мурманске наградили призёров конкурса «Охотники за впечатлениями». Генеральным партнёром конкурса выступил Мурманский морской торговый порт.

В номинации «Многоликий Север» жюри присудило победу Виталию Истомину, автору снимка «Млечный путь Хибин». Чтобы сделать это фото, молодой человек поднялся на гору Кукисвумчорр. «Ставишь камеру на штатив, на таймер, потом быстро-быстро бежишь на место, замираешь, снимается всё», - рассказывает о подробностях съёмки Виталий Истомин, победитель в номинации «Многоликий Север».

Несмотря на такой продуманный процесс съёмки, Виталий не считает себя профессиональным фотографом. Он очень любит горы и северное сияние. А работает молодой человек на железной дороге в Апатитах осмотрщиком вагонов.

«Я любитель, я сюда переехал с Архангельской области, чтобы быть ближе к горам, - рассказывает Виталий Истомин, победитель в номинации «Многоликий Север». - Мне очень нравится Мурманская область и хочется связать свою жизнь с этим краем».

В номинации «Снято на смартфон» конкурса «Охотники за впечатлениями» победил Владимир Петкевич с фотоработой «Встреча солнца после долгой полярной ночи». Снимок тоже был сделан в Кировске и удался с первого дубля. «Я не ожидал, что это фото так выстрелит, - признаётся Владимир Петкевич, победитель в номинации «Снято на смартфон». – О победе я даже узнал от другого человека, мне написали в соцсети «ВКонтакте»: «Ты видел, там «Мурманский вестник» опубликовал новость?». Был приятно удивлён».

Всего на конкурс было подано более 240 заявок. Организаторы признаются, что даже не ожидали, что проект будет так популярен. Многие работы пришлось отсеять из-за несоответствия условиям конкурса. Комиссии передали фотографии 64 авторов.

«Весь этот материал был передан конкурсной комиссии, - рассказывает Оксана Глубокая, главный редактор газеты «Мурманский вестник». - Мы были очень удивлены, комиссия отметила и высокий художественный уровень работ, и технический уровень всех фотографий. Мы ввели дополнительные номинации».

Интересных работ было так много, что пришлось учреждать дополнительные призы. Один из них в номинации «Снято на смартфон» присудили Екатерине Пироговой - автору фотоработы «Романтика города-порта».

Руководство градообразующего предприятия - генерального партнера конкурса лично ознакомилось с конкурсными фотографиями.

«Уровень работ нас, конечно, вдохновил, - отмечает Светлана Рудакова, заместитель генерального директора АО «Мурманский морской торговый порт». - Генеральным директором АО «ММТП» Алексеем Евгеньевичем Рыковановым принято решение, что в следующем году поддержать этот фотоконкурс, тем более что следующий год для нашего предприятия является юбилейным, порт отметит своё 105-летие, а именно порт дал решающий импульс для развития Мурманска, поэтому мы хотим разделить наш праздник со всеми северянами, тем более с теми, кто увлекается фотографией».

Победителям в номинациях вручили вознаграждение в размере 25 тысяч рублей, а обладателям специальных призов по 5 тысяч. Фотоработы опубликованы на официальном сайте газеты «Мурманский вестник». Скоро они появятся и на страничке издания в социальной сети «ВКонтакте».