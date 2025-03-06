Охрана Лапландского заповедника выследила глухаря

Лапландский заповедник поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уникальными кадрами глухаря, снятого с близкого расстояния одним из сотрудников отдела охраны.

Название «глухарь» птица получила благодаря известной особенности токующего в брачный период самца утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники.

Глухарь — самая крупная птица из тетеревиных. Обитает в хвойных, смешанных и лиственных лесах. Весит в среднем 2 кг, а размах крыльев достигает почти 1.5 метров.

На видео позирует самец, его можно отличить по яркому пятну на голове.