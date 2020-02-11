Охранника уволили после скандала в больнице

Скандал, разгоревшийся между мурманчаниным Иваном Страховым и медицинским персоналом городской больницы перестал быть местечковым. Недавно все участники резонансного происшествия стали героями на федеральном канале в ток-шоу.

Вирусное видео, собравшее сотни тысяч просмотров, разделило жизнь врачей и пациентов городской больницы на до и после. Шоу на федеральном канале, так и вовсе подлило масла в огонь. После такой огласки руководство вынуждено принять жёсткие меры.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Первые меры у нас приняты, выставлена претензия к охранной организации, которая 1 января приступила к предоставлению нам своих услуг. Написана претензия о качестве предоставления услуг. Со слов охранной организации, сотрудник, который отвечал за охрану в то время, уже уволен».

Но и это не всё. Евгений Тарбаев подчеркивает, что любые конфликтные ситуации можно решить мирным путём, пациенты всегда могут обратиться лично к нему или к заведующему отделением. Что же касается медработников, то некоторые из них уже написали заявления в полицию.

Отметим, что под скандальным роликом в социальных сетях пользователи не очень-то стеснялись в выражениях.

Ольга Суна, председатель Мурманской областной профсоюзной организации работников здравоохранения РФ: «Аналогичное заявление пишется в прокуратуру, по решению медработников заявление пишется на социальную сеть. У нас есть постановление суда, что оскорбления в соцсетях запрещены. Если это признают оскорблением, то вступит решение о штрафе, то мы подаём в суд о моральном ущербе».

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у посетителей и пациентов их мнение о больнице и о развернувшемся скандале. Оценки получились интересные:

- Я не даю никаких оценок, не вникала в эту ситуацию. В детской травматологии всё достойно.

- Нет ничего, не слышал, но у меня супруга сюда попадала по скорой, всё было хорошо.

- Я от вас только это слышу, хотя я здесь давно. У меня самое лучшее мнение об этой больнице, именно о неврологическом отделении, всё хорошо лечат, практически, как в платной.

Что же касается отца Ивана Страхова, то он уже не первый раз лежит в городской больнице и ранее никаких конфликтов с персоналом у мужчины не возникало. Ему и в данный момент оказывается вся необходимая помощь в блоке интенсивной терапии.