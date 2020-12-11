Оказались в воде во время покорения айсберга

Участники экспедиции «Пангея», основанной знаменитым путешественником Майклом Хорном, решили покорить айсберг. Когда двое путешественников начали лезть к вершине, глыба льда неожиданно перевернулась, скинув в воду горе-альпинистов.

Видео с ЧП разлетелось по социальным сетям, вот только непонятно, где все это случилось, в Арктике или Антарктике.

В сообщении так же уточняется, что путешественники не пострадали, только отделались лёгким испугом.

Напомним, Майк Хорн прославился в 2001 году, совершив одногодичное шестимесячное одиночное путешествие вокруг экватора. Он четырежды занесён в Книгу рекордов Гиннесса.