Оказание первой помощи – один из самых необходимых навыков в чрезвычайной ситуации

Когда от одного человека зависит жизнь другого, действовать нужно оперативно. В том числе, это касается и родителей. Для них в стенах детской поликлиники №1 на улице Папанина стартовал цикл обучающих мастер-классов.

За детьми нужен глаз да глаз, ведь они находятся на этапе активного познания окружающей среды и зачастую забывают о безопасности. Родитель может стать первым и единственным свидетелем ситуации, в которой ребёнку понадобится помощь, поэтому важно обладать соответствующими умениями. Тем более что в нашем регионе об этом позаботились и запустили мастер-классы по оказанию медицинской помощи в рамках проекта «На Севере – малыш». Первый из них уже провели.

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Мы подошли к формированию этого проекта очень серьёзно, был длительный подготовительный период. У нас совместно с Красным Крестом были обучены 62 наших сотрудника – медицинские сестры, врачи, оказывающие помощь медицинскую нашим детям как в стационаре, так и в поликлинике и сотрудники кабинета здорового ребёнка, которые обучены на инструкторов первой помощи».

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, председатель регионального отделения Российского Красного Креста: «Впереди летний период, это и вода, походы, сопки и другие, не всегда безопасные забавы наших детей. Как правило, первым оказывается с пострадавшим ребёнком взрослый человек, и чем быстрее и правильнее мы окажем первую помощь, тем больше шансов на сохранение полноценной здоровой жизни наших детей».

В ходе занятия родителям рассказали об алгоритмах действий при отсутствии сознания, попадании инородного тела в дыхательные пути и других неотложных состояниях. После этого участники на практике отработали приобретенные навыки.