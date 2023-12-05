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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.23 19:30

Оказаться на Северном полюсе на «большом железном монстре» мечтают многие современные дети

3 декабря 1959 года был поднят флаг СССР на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». С тех пор в этот день в России отмечают День атомного ледокольного флота. Сегодня на легендарном атомоходе состоялась встреча руководителя «Атомфлота» с молодёжью Мурманска.

Побывать на Северном полюсе мечтают многие. А некоторые из этих детей, уже в своём юном возрасте смогли это сделать благодаря таланту и настойчивости. Например, Виктория Жирнова покорила Макушку Земли год назад в рамках проекта «Ледокол знаний».

Девочка мечтает стать физиком-ядерщиком, поэтому так стремится к познанию нового. И именно это она получила, побывав на полюсе.

Виктория Жирнова, ученица 10 класса гимназии №8 г. Мурманска: «Нас мотивировали. Нам рассказывали какие-то истории и показывали, что не все даётся с первого раза, нужно постараться, чтобы чего-то достичь».

В следующий раз «Ледокол знаний» отправится на Северный полюс будущим летом - в июле-августе, когда у «Атомфлота» закончатся рабочие контракты. А пока все атомоходы трудятся в акватории Северного морского пути.

Леонид Ирлица, генеральный директор ФГУП «Атомфлот»: «В этом году перед госкорпорацией стояла задача обеспечить перевозку по СМП 36 млн тонн. Мы к этому стремимся и в принципе, эта цифра будет перевыполнена. Не хочу говорить заранее, но в этом направлении мы все проекты обеспечиваем в полном объёме».

Такие результаты впечатляют и способны заинтересовать будущих специалистов. А кто ими будет? Возможно, что кто-то из этих ребят из зала. Хорошие шансы имеет, например, Илья Васильев, который в этом году победил в команде Мурманска на конкурсе «Шаг в будущее». Там он представлял проект по созданию нового центра на базе музея освоения Арктики. Но пока Илье рано думать о месте работы, зато самое время о том, как попасть на Северный полюс в составе «Ледокола знаний».

Илья Васильев, ученик Мурманского академического лицея: «Во-первых, это будет отличная возможность познакомиться с ребятами со всей России. Наша страна – это огромное количество молодых и интересных людей. Интересно с ними пообщаться на различные темы. И в первую очередь, хочу посмотреть на Северный полюс. Раз в жизни, наверное, такая возможность выпадает».

Больше часа молодёжь слушала руководителя «Атомфлота» и задавала свои вопросы. Конечно, чаще они касались бытовых вещей: как живёт моряк на «большом железном монстре»?  Дети услышали честные ответы. Ведь, делиться опытом и знаниями, в том числе относится и к задачам представителей ледокольного флота, потому что без молодых специалистов с годами некому будет покорять льды. Для этого «Атомфлот» и проводит такие встречи.

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