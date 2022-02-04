Океанариум погасил все налоговые требования

Мурманский океанариум поделился новыми новостями о возможном банкротстве.

Его не будет, сообщают сотрудники учреждения на своей странице в соцсети. Владелец предприятия погасил все налоговые требования, дело о банкротстве будет закрыто. Ластоногие артисты продолжают тренировки, но по-прежнему без представлений.