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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.19 19:30

«Окно в праздник» объединяет творческих горожан

В Мурманской детской театральной школе состоялось подведение итогов конкурса «Окно в праздник». Традиционно творческое состязание объединило более 50 мурманчан.

Конкурс «Окно в праздник» проводится в Мурманске седьмой раз и уже стал своеобразной традицией города. Состязание объединяет огромное число неравнодушных и творческих северян, которые стремятся украсить столицу Заполярья.

- Как создать «Окно»? Это надо потратить определённое количество времени, собраться с детьми и т.д. Мы думали, что оно  долго не просуществует, честно говоря, когда его затевали, а ему уже семь лет и мурманчане всё больше и больше высказывают идей, - отмечает Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – И мы его будем дальше развивать.

По мнению и участников, и организаторов, на участие в конкурсе северян вдохновляет сам Мурманск. Глядя на красивые украшения и композиции, которые каждую зиму устанавливают по всему городу, жителям областного центра хочется привнести этот кусочек доброты и красоты к себе в дом.

- Никакая власть не справится с украшением города до тех пор, пока этого не заходят сами горожане, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. -  И то, что они делают это хорошо, правильно, а ещё мне очень нравится то, что в этом учувствуют дети.

В преддверии Нового года окна обычных мурманских квартир, детских садов, школ и поликлиник превращаются в красочные произведения искусства. Кто-то изображает символ года, кто-то использует снежинки. Самое главное, что конкурс объединяет семьи и сближает коллектив.

- Я работаю в детском саду № 105 и у меня в группе детки с ОВЦ,  - рассказывает Ольга Пуляева, участница конкурса. - Есть детки с диагнозами аутизм, синдром Дауна и другие.  Даже представить себе не можете, какое это счастье видеть радость в глазах этих детей. И благодаря этому конкурсу дети, мои воспитанники, они как раз ощутили чувство радости, счастья, восторга.

На память всем участникам конкурса вручили подарки и памятные грамоты.   Но, безусловно, главным призом для каждого стали положительные эмоции и эстетическое наслаждение.

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