«Окно в праздник» получилось весёлым и приветливым

Январь заканчивается, а праздники продолжаются. Несмотря на морозы, из-за которых даже отменили уроки в школе, на подведении итогов конкурса «Окно в праздник» собрался полный зал участников и болельщиков.

Общегородской конкурс «Окно в праздник» в этом году проходит уже 6 раз. Он объединяет творческих и неравнодушных жителей Крайнего Севера и год от года набирает популярность. В этом сезоне количество заявок побило все рекорды и превзошло ожидания организаторов.

- Никакая власть ни с каким финансированием, ни с каким трудолюбием не сможет сделать город краше, если не захотят этого сами горожане, - заметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - У нас сегодня сто участников в трёх номинациях.

Организаторы конкурса редакция газеты «Вечерний Мурманск» определяет сюжет для праздничных композиций. В этом году авторам и начинающим оконным дизайнерам предстояло творить на тему «Верные друзья».

Семья Колыбиных - постоянный участник конкурса. Хранительница домашнего очага и уюта – Анна - уверена, что совместная подготовка к новому году и украшение дома сплочает семью и создаёт особое праздничное настроение. Старания молодой мамы в этом году не остались незамеченными, её работа в числе победителей.

- Мы вырезали из бумаги вытынанки. У нас была целая история про варежку и мальчика по мотивам мультфильма, - рассказывает о замысле Анна

Участвовали в конкурсе не только заполярные семьи, но и сотрудники учреждений города: поликлиники, школы, детские сады. Например, Дарья впервые прислала работу на оценку судьям. О конкурсе девушка узнала от своей коллеги, с которой они вместе работают воспитателями в ясельной группе детского сада № 18. Девушки объединили усилия и создали свой творческий проект.

- У нас ведь ясельная группа, маленькие детки. Поэтому помещения спальной и группы разделены. Вот мы и решили украсить окна, которые у нас выходят в группы, - рассказывает Дарья Пучина, участница конкурса. -Мы раскрашивали их гуашью и всякими блёстками. Мы нарисовали новогодний пейзаж и украсили всё символом 2018 года – картинками с собачками.

Впрочем, проигравших на этом конкурсе, как говорят организаторы, не бывает. Все призёры получили грамоты и ценные подарки – бытовую технику и электронику. А после поздравлений от первых лиц города, воспитанники детской театральной школы показали спектакль «Лоскутик и облако».