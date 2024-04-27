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Око Саурона с посохом: в Мурманске проходит региональный этап фестиваля робототехники

Юные инженеры продемонстрируют свои таланты, а самые лучшие отправятся защищать свои проекты в Санкт-Петербург.

«РобоФинист» - это Международный фестиваль робототехники, где юные умы демонстрируют свои таланты. Для участия в региональном этапе в столицу Заполярья приехали школьники со всей Мурманской области.

Юлия Щапова, начальник Центра цифрового образования «IT -Куб»: «В Мурманской области отборочный этап международного этапа проходит уже третий год на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Его участниками традиционно являются сотни человек. Сегодня у нас второй соревновательный день. Каждый день у нас представлено по пять конкурсных категорий».

Основная задача продемонстрировать и защитить свои проекты в номинациях. Например, в эстафете роботов, интеллектуальном сумо или сценической постановке. Победителей выбирает строгое, но объективное жюри на основании более чем 50 критериев.

Александра Черевач, заведующая по учебной работе Центра цифрового образования «IT-Куб»: «Выступление роботов на сцене - там будут одни из самых инновационных решений представлены. Есть роботы, которые будут менять своё поведение в зависимости от того, какая эмоция на лице у выступающего. Если девушка во время выступления улыбается, то робот считывает эту улыбку и в ответ выдаёт одно действие. Если героиня не в духе, то и робот ведёт себя по-другому. Это достаточно сложно».

Масштаб и технологии, используемые в проектах, поражают. В этом году в конкурсе принимают участие победители одной из номинаций международного этапа.  В этом году они так же не намерены сдавать позиции.

Андрей Иванов и Елена Шашек, участники «Робофинист»: «У нас задание сделать сценку и представить её перед судьями. В этом году мы взяли фильм «Властелин колец». У нас робот Око Саурона, который следит за человеком с помощью трёх ультразвуковых датчиков и релейных регуляторов в программе. Посох взаимодействует с мостом, мы подносим посох и мост рушится».

Победители региональных соревнований получат в подарок специальные робототехнические наборы, а также возможность выступить на международном этапе, который состоится в октябре в Санкт-Петербурге.

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