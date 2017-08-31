Около 160 млрд рублей выделит Россия на развитие Арктики

Об этом сегодня заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство одобрило проект госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны до 2025 года. Реализация будет проходить в два этапа. До 2020 года, из федерального бюджета выделят порядка 12 млд рублей. Завершающий этап потребует финансирования в размере 158 миллиардов рублей.

Напомним, программа по освоению Арктики содержит целый комплекс мероприятий - это обеспечение экологической и национальной безопасности, освоение минеральных ресурсов, развитие судоходства и научно-исследовательской деятельности региона.