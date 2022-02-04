989 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+579), Североморске (+174) и Кандалакшском районе (+51).

Однозначного ответа на вопрос, будет ли иммунитет после перенесенного штамма «омикрон» защищать от «дельта»-штамма, пока нет, сообщила ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выработанный после перенесенного «омикрон»-штамма коронавируса иммунитет не защищает от инфицирования штаммом «дельта». Это подтверждают исследования на животных. Около 17-20% пациентов в РФ переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению «омикрон»-штаммом, так как имеют большое количество контактов.