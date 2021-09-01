Около 238 тысяч пенсионеров в Мурманской области в скором времени получат единовременные денежные выплаты

Финансовая поддержка в размере 10 тысяч рублей полагается всем пенсионерам, которые на постоянной основе проживают на территории России.

Стоит отметить, что на социальную помощь смогут претендовать обладатели любой из видов пенсий (в том числе по инвалидности или же по случаю потери кормильца). Выплата не зависит от трудовой занятости – средства получат как работающие, так и неработающие пенсионеры.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области: «Те, кто получает пенсию в банках, уже, 2 сентября, Пенсионный фонд зачислит на счета пенсионеров единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Те, кто получает выплату на почте, тот получит в соответствии с графиком доставки.