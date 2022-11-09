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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.22 19:30

Около 30 юных учеников из области приехали в Мурманск, чтобы узнать о перспективах волонтёрства в регионе

В рамках обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Областная школа волонтёров» на базе Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений состоялась осенняя сессия для школьников. Около 30 юных северян из Мурманска, Кольского района, ЗАТО Александровск, Апатитов узнали о волонтёрском кодексе, о платформе «ДОБРО.РУ» и её возможностях.

Как говорят специалисты, волонтёрство — хороший способ разнообразить учебные будни школьника. Они наполняются яркими эмоциями, навыками и достижениями. Около 30 юных учеников из области приехали в Мурманск, чтобы узнать о перспективах волонтёрства в регионе.

Ярослав Акатьев, юный волонтёр из г. Гаджиево, ЗАТО Александровск: «Когда я первый раз пришёл на волонтёрство, то мне показалось, что это всё тускло и скучно. Но потом, когда я начал вовлекаться во все программы, ездить на всякие комплексы, вот сюда мы, допустим, приехали с нашим коллективом Гаджиево. Начал вливаться в коллектив, мне это понравилось».

Ярослав Акатьев, юный волонтёр из Гаджиево, на протяжении двух лет занимается добрыми делами. Сейчас ему уже 14 лет и перед ним открывается возможность участия в волонтёрских проектах не только в нашем регионе, но и по всей стране с помощью платформы «ДОБРО.РУ».

Максим Брилин, главный специалист Ресурсного центра добровольчества Мурманской области: «ДОБРО РУ» - это крупнейшая площадка добрых дел в России. Сегодня ребята с ней познакомятся, узнают азы, например, как найти мероприятие, как познакомиться с другими коллегами».

Юные северяне из областной школы волонтёров на базе Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений поучаствуют в тренингах и семинарах, узнают о благотворительности ещё больше.

Максим Брилин, главный специалист Ресурсного центра добровольчества Мурманской области: «Планируется провести обучающие тренинги для ребят, на которых они смогут в интерактивной игре поработать с нами».

Насыщенная программа для юных северян состоит из тимбилдинга, психологических аспектов и основ добровольчества, мастер-классов, практического знакомства с платформой «ДОБРО.РУ». И это ещё не всё.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-правового патриотического воспитания и социальных инициатив «Центра образования Лапландия»: «Проведём с ребятами акцию, это всероссийская акция, которая сейчас проводится по всей России».

События в рамках областной школы волонтёров будут проходить 5-6 раз в течении года. Например, в декабре юные северяне посетят Центр дополнительного образования «Лапландия».

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