Около 300 человек приняли участие в 47-ом лыжном марафоне

Финальным аккордом 86-го международного Праздника Севера по традиции стал массовый лыжный марафон классическим стилем на дистанциях 50 км и 25 км.

За день до старта мурманского марафона, одного из главных событий Праздника Севера, лыжная трасса начала буквально таять - температура воздуха ночью не опускалась ниже 0. Специалистам пришлось попотеть, чтобы привести лыжню в необходимое для соревнований состояние. Ратраки вышли на маршрут уже в 4 часа утра.

Николай Шилов, главный судья, г. Санкт-Петербург : «Всю ночь шёл дождь, всё, что мы вчера подготовили, пришлось всё убрать и по новой запустить ретрак, по новой всё просмотреть».

К старту весь мусор организаторы убрать успели, участники марафона вышли на идеально чистый снег. Над Долиной Уюта нависли тучи, солнце, которого ждали многие, так и не выглянуло, несмотря на громкие призывы.

Александр Мартынов, судья соревнований, г. Мончегорск: «Солнышко, проснись и разбуди меня» Пожелай удачного нам дня!».

В первый день 47-го Мурманского лыжного марафона на старт вышли более 1000 российских и зарубежных спортсменов. Во второй - больше 300.

Сергей Ключников, судья соревнований, г. Мурманск: «Сегодня меньше народу, но будет конкуренция. Я и сам, как бывший лыжник, больше люблю классический ход, но все равно борьба будет интересной».

За несколько минут до старта все участники надевают трекеры и готовятся покорять дистанцию на 25 и 50 километров.

Зрелищный массовый лыжный марафон поставил точку в 86-ом международном Празднике Севера. В мурманской Долине Уюта до следующего года спущены флаги и погашен огонь Полярной Олимпиады.