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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.25 19:30

Около 400 граждан со всей России выбрали курс на Север

Знаменитый мем «Кто последний будет улетать из Мурманска — выключите свет в аэропорту» сегодня неактуален. В Мурманскую область ежегодно приезжают со всей страны не только работать, но и жить.

Например, так на севере оказалась семья Купоровых.

Ксения Купорова, педагог г. Артемовский (Свердловская область): «Мы очень долго думали, куда переехать. Мы искали разные точки России - от Магадана, Ямало-Ненецкого автономного округа… Но потом случайно в соцсети «ВКонтакте» нашли сообщение «Посмотрите программу «Курс на Север». Я и посмотрела».

Переехать на север Ксению подвигли гарантии, прежде всего, в обеспечении жилплощадью, а также помощь с определением детей в детский сад и школу, и конечно, трудоустройство всех членов семьи.

Андрей Кузнецов, муж Ксении г. Артемовский (Свердловская область): «Я работаю в автоколонне 1378. Пока что работаю слесарем, ремонтирую автобусы, учусь на категорию С и Д».

– Вам тоже по программе помогли найти работу?

– Я попросил, чтобы они не настаивали. Я сам искал.

За время действия программы «Курс на Север» в Мурманскую область приехали 390 человек. Это педагоги, врачи, а также специалисты гражданского профиля и промышленных профессий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что в нашем полку прибыло. Классные, живые, профессиональные, очень интересные люди с разных уголков страны. Кто-то с Урала, кто-то с Кавказа, кто-то с Краснодарского края, кто-то с Дальнего Востока. И это очень здорово! Люди в позитиве, очень здорово!»

Новые жители Кольского Заполярья собрались в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ», чтобы не только познакомиться друг с другом, но и задать губернатору волнующие вопросы, с которыми Андрей Чибис поручил разобраться соответствующие ведомства.

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