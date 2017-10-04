Около 500 миллионов рублей из областного бюджета направлены на развитие образования в Заполярье

Средства направлены министерством образования и науки Мурманской области в адрес муниципалитетов региона. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Деньги направлены, в том числе, и на заработную плату сотрудникам дошкольных, и образовательных учреждений, на выплату опекунам и приемным родителям, помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на льготное питание и бесплатное молоко школьникам и дошколятам.