Около 5,5 млн рублей собрано Мурманским региональным отделением «Российский Союз ветеранов Афганистана» в помощь участникам спецоперации

На эти деньги для жителей и бойцов на Донбасс собрано и отправлено четыре рейса «Караван 51». В числе помощи: мобильные печи-буржуйки, квадрокоптеры, спецсредства и обмундирование, продукты и тёплые вещи.