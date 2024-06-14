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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.06.24 19:30

Около 60 мастеров со всей России приехали в Мурманск, чтобы принять участие в фестивале плотницкого искусства

В областном центре на улице Воровского развернулась ярмарка, где каждый мог приобщиться к ремесленному искусству.

Самым ярким событием Дня России в Мурманске можно считать межрегиональный праздник плотницкого искусства, который в столице Заполярья состоялся впервые. Торжественное открытие его началось с концерта петербургского ансамбля «Родник».

На площадке фестиваля объединили мастеров, которые занимаются деревом. Это и резьба, и роспись, и использование различных натуральных материалов. Например, бересты, ивы. По словам организаторов, плотническое искусство обширно и действительно уникально.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «По иерархии искусствоведов, дерево, как материал, который стал использовать человек для себя, для своего быта».

Каких только изделий здесь не было! Для одних мастеров работа с деревом – это дело жизни, а для других - хобби, которое приносит удовольствие и радость от труда.

Екатерина Чуйкина, участник фестиваля, Вологодская область: «Мы занимаемся этим уже давно, с 80-х годов прошлого века. Уже больше сорока лет. С начала мы учили детей, а теперь, на пенсии, просто занимаемся для души».

Екатерина с мужем работают в команде, он занимается основными работами, а она эстетической составляющей. 

Часть изделий, созданных на конкурсе, в качестве малых архитектурных форм украсит старинное поморское село Умбу к фестивалю фольклора «Беломорье», который состоится совсем скоро, 6 и 7 июля.

Сергей Волов, народный мастер, г. Сортавала: «Живём мы на Ладоге, в северной части. Я привёз вам скамейку «Северное Приладожье». Сделал её. Её в Умбу повезут в июле, на берегу моря поставят».

Выставка-ярмарка и мастер-классы народных умельцев, конкурс плотницкого искусства, игровые программы для детей и выступления народных и фольклорных коллективов – по словам жителей и гостей города, - это настоящий «праздник для всех».

- Мы очень довольны. Раньше мы были только возле ДК Кирова, там были танцы. Танцевали мы. А сейчас - такая красота, так красиво.

- Очень атмосферно, очень впечатляет. Все мастера приехали, спасибо им за то, что приехали с нашего необъятного Севера. Хочу пожелать всем крепкого здоровья. Всем на долгие годы. И чтобы творения русского искусства никогда не иссякли».

Фестиваль был организован Мурманским областным художественным музеем при поддержке регионального правительства.

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