Около 87 тысяч человек отдохнули в Мурманской области в период новогодних каникул

Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по принятым гостям остаётся кластер «Хибины». Кировск и Апатиты посетили порядка 44 тысяч человек.