Около мурманской гимназии № 5 строятся две спортивные площадки

Когда работы завершатся, ученики смогут заниматься на новых уличных спортплощадках. Только это произойдёт уже осенью. Глава администрации Мурманска Евгений Никора лично проверил объекты и остался не очень доволен результатами.

Новая спортивная площадка рядом с гимназией номер 5 в Мурманске разделена на две зоны. Одна из них – универсальная, а вторая – для сдачи норм ГТО. Здесь уже заканчивается монтаж конструкций и скоро начнётся укладка покрытия. Однако,осмотр главы администрации города не прошёл без критики. Из-за того, что комитет по образованию поздно заключил контракт, строительство площадок завершится только в ноябре. Евгений Никора отметил, что сроки сдачи объектов должны быть раньше.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мне это абсолютно не нравится, абсолютно не устраивает. Всё объекты, которые связаны с учебным процессом, а эти площадки связаны, должны быть закончены в августе. Что радует на данный момент, подрядная компания идёт с опережением графика. Пока мы видим возможность полностью всё закончить к середине сентября».

Также Евгений Никора отметил, что территория вокруг площадок должна быть благоустроена. И он лично приедет проверить это, когда работы завершатся.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Кроме этого я обратил внимание на необходимость капитального или текущего ремонта проезда к учебному заведению. Посмотрим, в следующем году. Поэтому будем планировать в следующем году обязательно эти работы по проезду».

В этом году работы по модернизации спортплощадок ведутся в пяти образовательных учреждениях Мурманска.