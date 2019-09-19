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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.19 19:30

Около Мурманской областной научной библиотеки обновили сквер

Этим летом в сквере возле Мурманской областной научной библиотеки проводилась большая реконструкция. И вот работы практически завершены. Глава администрации города Андрей Сысоев лично приехал оценить обновления.

Сквер на площади первоучителей в Мурманске стал одним из трех общегородских объектов, которые в 2019 году реконструируют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С первого взгляда может показаться, что эта территория совсем не изменилась, впрочем, кардинально поменять облик зоны отдыха никто и не планировал. Но если приглядеться внимательно начинаешь замечать, что все вокруг стало другим - новым.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Это гранитное покрытие на той площади, на которой сейчас стоим, новый асфальт, новый бордюрный камень. Очень большое внимание было уделено зеленым насаждениям. Еще не закончилась процедура прорежения. То, что слева находится, еще будет прорабатываться».

Ремонтом занимались подрядчики из Санкт-Петербурга. В сквере установлены новые скамейки, урны, появилось современное освещение и видеонаблюдение. Реконструкция затронула и памятник Кириллу и Мефодию. Его фундамент укрепили армированной сеткой и сделали облицовку гранитом.

Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Зачистили сам памятник, привели в порядок. Покрасили, с учетом уже культурного наследия, сохранения. Согласовали материалы все, там даже новейшие материалы. Посмотрим, как они себя покажут. Чтобы памятник у нас не тек со временем, не зеленел».

В свое время сквер у «научки» собирал шумные компании мурманских творческих интеллигентов. Здесь читали стихи молодые поэты, исполняли песни под гитару начинающие исполнители. Возможно, после обновления это место снова станет таким местом притяжения.

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